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Зеленський виступить у Раді. ЗМІ назвали терміни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський виступить у Раді. ЗМІ назвали терміни
Володимир Зеленський готує щорічно послання до Ради
фото з відкритих джерел

Влада поки не анонсує і не називає дату виступу президента

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді перед народними депутатами із посланням. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Уточнюється, що щорічне звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року.

Із міркувань безпеки влада не анонсує і не називає дату виступу президента.

Нагадаємо, минулого року Зеленський звернувся з традиційним посланням до Верховної Ради 1 грудня.

Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

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Теги: Верховна Рада війна Володимир Зеленський Україна

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