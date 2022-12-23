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Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться
Офіс президента

Очільник України: «Росіяни мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді»

Президент України Володимир Зеленський звернувся у вечірньому відео до росіян. Він попередив їх про відповідальність за обстріли України.

«Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари на свята.

Раніше Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ».

Також Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна росіяни

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