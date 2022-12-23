Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться

Очільник України: «Росіяни мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді»

Президент України Володимир Зеленський звернувся у вечірньому відео до росіян. Він попередив їх про відповідальність за обстріли України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у зверненні Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари на свята.

Раніше Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ».

Також Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ.