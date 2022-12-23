Зеленський попередив громадян Росії: терор без відповіді не залишиться
Очільник України: «Росіяни мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді»
Президент України Володимир Зеленський звернувся у вечірньому відео до росіян. Він попередив їх про відповідальність за обстріли України.
«Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, у зверненні Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари на свята.
Раніше Путін, який вбиває українців, зробив цинічну заяву про «братський народ».
Також Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ.
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