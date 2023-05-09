Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи

Александар Вучич заявив, що не відвідає саміт Ради Європи, якщо поправку Сербії до резолюції не приймуть

Сербія запропонувала внести поправку до резолюції Ради Європи (РЄ) щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Про це в понеділок заявив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі телеканалу Happy, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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«Ми запропонували поправку в резолюцію, в якій йдеться про захист територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У поправці ми додали рядок «і всіх інших країн – членів Ради Європи», нічого більше. Подивимося, чи приймуть цю поправку, чи ні, і якщо не приймуть, я не полечу до Рейк'явіка (16 і 17 травня там пройде саміт Ради Європи – «Главком»)», – заявив Вучич.

Вучич зазначив, що Сербія нібито змінить свою зовнішню політику щодо України після голосування щодо прийняття Косова до Ради Європи. Президент Сербії наголосив, що це не означає відмову країни від міжнародного права чи Статуту ООН.

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Зазначимо, що Косово пройшло перший етап на шляху до членства в Раді Європи, адже 24 квітня країна отримала більше двох третин необхідних голосів на підтримку заявки на вступ до Ради Європи.

Нагадаємо, що в центрі саміту Ради Європи, який відбудеться 16-17 травня, буде українське питання. Політики обговорять відповідальность Росії і те, як світ може відновити справедливість після незаконного вторгнення в Україну. Крім того, саміт обговорить конкретні питання із «формули миру» президента Зеленського, а також питання екоциду.