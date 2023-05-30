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Президент Сербії вказав, хто винний у сутичках у Косові

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Сербії вказав, хто винний у сутичках у Косові
Александар Вучич прокоментував події в Косові
фото: Reuters / Ognen Teofilovski

За словами сербського лідера, миротворці НАТО не змогли захистити сербів і не запобігли насильству

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував миротворців НАТО та звинуватив косовського прем'єр-міністра Альбіна Курті в екскалації конфлікту на півночі частково визнаного Косова. Про це повідомляє РТС.

«Події на півночі Косова стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається», – заявив Вучич.

Він також розкритикував миротворців НАТО, які «не захистили сербів і не запобігли насильству» щодо сербських протестувальників. За словами сербського президента, насильство розв’язали косовські поліцейські, один із яких нібито відкрив вогонь із автомата і поранив людину.

Крім того, президент Сербії звернувся до співвітчизників, які протестують у Косові, та закликав їх діяти мирно, не вступаючи в конфлікти з миротворцями НАТО.

«Якщо ж албанський окупант стрілятиме, то ситуація буде зовсім інша. Ось що я повідомив усім у НАТО», – зазначив Вучич.

Нагадаємо, у Косові знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. На півночі країни тривають протести місцевих сербів, які не згодні із результатами виборів до муніципалітетів. 

Як повідомлялося, під час сутичок на півночі Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів. Північноатлантичний альянс рішуче засудив неспровоковані напади на війська KFOR.

Теги: Косово Сербія протест

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