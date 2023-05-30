Президент Сербії вказав, хто винний у сутичках у Косові

За словами сербського лідера, миротворці НАТО не змогли захистити сербів і не запобігли насильству

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував миротворців НАТО та звинуватив косовського прем'єр-міністра Альбіна Курті в екскалації конфлікту на півночі частково визнаного Косова. Про це повідомляє РТС.

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«Події на півночі Косова стали наслідком бажання Курті привести до кровопролиття цілий регіон та викликати великий конфлікт між сербами й НАТО, він єдиний винний у всьому що відбувається», – заявив Вучич.

Він також розкритикував миротворців НАТО, які «не захистили сербів і не запобігли насильству» щодо сербських протестувальників. За словами сербського президента, насильство розв’язали косовські поліцейські, один із яких нібито відкрив вогонь із автомата і поранив людину.

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Крім того, президент Сербії звернувся до співвітчизників, які протестують у Косові, та закликав їх діяти мирно, не вступаючи в конфлікти з миротворцями НАТО.

«Якщо ж албанський окупант стрілятиме, то ситуація буде зовсім інша. Ось що я повідомив усім у НАТО», – зазначив Вучич.

Нагадаємо, у Косові знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. На півночі країни тривають протести місцевих сербів, які не згодні із результатами виборів до муніципалітетів.

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Як повідомлялося, під час сутичок на півночі Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів. Північноатлантичний альянс рішуче засудив неспровоковані напади на війська KFOR.