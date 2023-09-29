Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру (фото, відео)

Від імені президента встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру

У 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

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У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини.

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Представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

«Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру», – сказав Президент під час спілкування з учасниками заходу.

Зеленський, в свою чергу, відзначив героїзм праведників народів світу.

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«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» – це не порожні слова», – наголосив глава держави.

Від імені президента також встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, та до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам.

Нагадаємо, сьогодні День пам’яті трагедії Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів Голокосту.

У 1941 році впродовж двох днів, 29-30 вересня, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні було вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли ще близько 17 тисяч осіб.