Скандал у «Бабиному Яру»: голова наглядової ради Щаранський заступився за росіянина Хржановського

Хржановський ніколи не приховував, що на посаду художнього керівника його запросив олігарх країни-агресорки Фрідман

Ізраїльський державний та політичний діяч українського походження й голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський підтримав російського режисера й продюсера Іллю Хржановського, який звільнився з посади художнього керівника проєкту.

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Хржановський заявив, що не працює у Меморіальному центрі «з цього літа». Він наголосив, що сам ухвалив рішення піти та зробив це не на початку війни, бо «вірив і знав, що зможе бути корисним Україні, зосередившись на міжнародній діяльності та різних видах підтримки України».

Також російський режисер попросив пробачення у всіх тих, кого факт його перебування в Україні та його діяльність дратувала.

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«Війна змінила і ще змінюватиме багато чого у сприйнятті та формуванні культури пам'яті в Україні – після війни настане етап переосмислення всієї роботи з пам'яттю. Вірю, що багато з розробленої нашою командою творчої концепції стане в пригоді в майбутньому, але в наявному контексті вважаю свій етап діяльності завершеним», – написав скандальний Хржановський.

«Я завжди відчував сильний зв'язок з Україною – тут народилася та виросла моя мати, в Українській землі лежать покоління моїх предків, найважливіші роки мого власного життя я провів в Україні. Вірю у перемогу України у цій жахливій війні, розв'язаній кривавим злочинним режимом Путіна. Вірю в мудрість та великодушність українського суспільства після війни. Вірю у сильну вільну Україну. Слава Україні!» – додав росіянин.

Зауважимо, колишньому художньому керівнику Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» подякували бізнесмен Гарік Корогодський та журналіста Юлія П’ятецька.

Ілля Хржановський – російський режисер і продюсер. Член Європейської академії кіномистецтв, член Гільдії кінорежисерів Росії. Хржановський зізнався, що з 2006 року живе у Німеччині і є її громадянином. Режисер став художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у 2019 році. Довкола проєкту було чимало скандалів: від російського фінансування (його започаткували у 2016-му коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана) до самої концепції переосмислення трагедії.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою на церемонії вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, одного з найбільших масових убивств євреїв під час нацистського Голокосту, у Києві, 6 жовтня 2021 року фото з відкритих джерел

Член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» відреагував на звільнення Хржановського й наголосив, що до такого рішення ставиться з розумінням, а також подякував за проєкти. «Важко переоцінити твій внесок у цей найважливіший для Єврейського народу та України проєкт. Замість концепції традиційного музею Голокосту, ти запропонував новаторську ідею створення центру пам'яті та вивчення Голокосту. Твоє вміння поєднати різні творчі світи для того, щоб створити унікальний центр зв'язку не лише з минулим, а й із майбутніми поколіннями», – звернувся Щаранський до Хржановського.

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«Я сподіваюся, що в післявоєнний час Меморіальний Центр розвиватиметься, ґрунтуючись на тому, що вже зроблено досі. Безумовно, це буде важко, майже неможливо зробити без тебе, без твоєї грандіозної думки та неймовірної творчої енергії. Але я сподіваюся, що ми завжди зможемо звертатися до тебе за професійною порадою. Із вдячністю за роки співпраці», – написав член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Зазначимо, неабиякої критики зазнав ще один проєкт Хржановського «Дау. Дегенерація» (частково знімався у Харкові з 2008 по 2011 рік), присвячений фізику Леву Ландау: його критикували за сцени психологічного та фізичного насильства.

У квітні 2020 року правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом можливого катування дітей під час фільмування — на кадрах немовлята плакали у клітках. Крім того, немовлята, яких залучили до процесу знімання, були вихованцями дитячого будинку.

У лютому 2021 року поліція закрила кримінальну справу, заявивши, що не бачать у «Дау. Дегенерація» пропаганди культу насильства та жорстокості. Також вони не побачили злочину в діях керівництва дитячого будинку, яке залучило немовлят-сиріт у фільмуванні.

Також Хржановського, зокрема, критикували за презентовану концепцію майбутнього музею. Він пропонував влаштовувати психологічні експерименти над відвідувачами, наприклад, призначати їх на ролі «охоронців» або «в'язнів», у такий спосіб вивчаючи наслідки уявної влади. На думку авторів звернення з вимогою звільнити Хржановського, запропоновані експерименти спрямовані на геймізацію смерті й не мають нічого спільного з ушануванням пам'яті жертв Голокосту. Пізніше режисер заявив, що в підсумковому варіанті «жодних рольових ігор не буде».

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У квітні 2020 року медійники, діячі культури й науки України закликали Наглядову раду Меморіального центру Голокосту звільнити Хржановського з посади художнього керівника центру. Київські активісти розпочали збір підписів із закликом припинити підтримку російського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.

До збору підписів долучилися відомі художники, вчені, громадські активісти, зокрема: Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Віталій Портников, Мустафа Джемілєв, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький.

У вересні 2020 року українські євреї виступили проти Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», заявивши, що цей проєкт може стати зброєю для російської пропаганди та дискредитації України у світі.

Тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що не вбачає ризику в реалізації саме російського проєкту меморіалу.

Також додамо, що над створенням однієї з інсталяцій на території урочища «Бабин Яр» працював росіянин Денис Шибанов. Його привів зі свого скандального проєкту «Дау» російський режисер Ілля Хржановський.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шибанін наголошував, що геноцид у Бучі – це нібито постановка.

Нагадаємо, що до наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» входили російські олігархи Михайло Фрідман та Герман Хан. Вони фігуранти передсанкційного списку осіб, яких Мінфін США називає близькими до президента РФ Володимира Путіна. Крім них, у наглядовій раді є багато поважних людей: головний рабин України Яків Дов Блайх, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, радянський політв’язень Натан Щаранський, український олігарх Віктор Пінчук, музикант і політик Святослав Вакарчук, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Цікаво, що Хржановський ніколи особливо не приховував, що на посаду художнього керівника його запросив саме олігарх країни-агресорки Михайло Фрідман.

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Зауважимо, видання «Українська правда» днями опублікувала матеріал, у якому показала низку російських олігархів, що мирно мешкають у Лондоні. Серед тих, кого знайшов у Великій Британії журналіст Михайло Ткач, був і Михайло Фрідман. Поза увагою тим часом залишилася супутниця Фрідмана. Однак у мережі її впізнали, це Анна Камишан – директорка департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Це проєкт, який вважався антиподом державного проєкту облаштування Бабиного Яру. Його ідея, запропонована «групою великих російських бізнесменів єврейського походження, які народилися в Україні, зокрема, Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Павлом Фуксом. Російські олігархи планували лише увічнити пам’ять представників єврейської нації, які постраждали від дій нацистів у Києві.

Раніше із наглядової ради «Бабиного Яру» вийшли представники Росії, які потрапили туди кілька років тому. Зокрема, уже у березні минулого року, після початку російсько-української війни наглядову раду залишив російський олігарх Михайло Фрідман.

Додамо, що 1 березня 2022-го внаслідок обстрілу Києва постраждав і меморіал у Бабиному Яру, місце масового розстрілу євреїв, українців та представників інших національностей під час Другої світової війни.

До слова, у травні цього року директором Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» став Олексій Макухін.