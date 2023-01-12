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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe
Санкції передбачають обмежувальні заходи на п'ять років
фото з відкритих джерел

Відповідний указ глава держави підписав у четвер

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 12 січня 2023 року про запровадження економічних санкцій стосовно юридичної особи – ТОВ «Роял Пей Юроп» (SIA Royal Pay Europe) (Латвія, м. Рига). Відповідний указ глава держави підписав у четвер, його розміщено на сайті Офісу президента.

Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс-системи та оптимізацію фінансових рішень.

«Підтримати внесену Національним банком України пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Також зазначається, що персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) застосовують до юридичної особи ТОВ «Роял Пей Юроп» (SIA «Royal Pay Europe»). Місцезнаходження юридичної особи – Латвія, Рига.

Санкції передбачають такі заходи на п'ять років: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом. Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії в умовах повномасштабної війни з Росією.

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Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський Україна

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