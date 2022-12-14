Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати формулу миру

Зеленський закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру

Нова Зеландія має взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру. Мова йде про екологічну безпеку й розмінування України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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«Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули», – йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що він закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру. Мова йде про той, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

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«Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру», – додав президент.

Нагадаємо, що Україна пропонує «формулу миру», аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

До слова, триває 294 доба повномасштабної війни Росії проти України. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

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