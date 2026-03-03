Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів

На засіданні РНБО затвердили плани стійкості областей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули підготовку регіонів до наступного осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

«Щойно провів засідання РНБО України. Були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики», – заявив Зеленський.

За його словами, під час засідання затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва. «На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей», – зазначив президент.

До слова, Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. Глава держави зазначив, що попри енергетичний терор цієї зими Кремлю не вдалося зламати Україну. Водночас, за його словами, Москва готує новий етап тиску.

