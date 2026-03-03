Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів
Володимир Зеленський під час засідання РНБО доручив підготуватися до наступної зими
скріншот з відео

На засіданні РНБО затвердили плани стійкості областей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули підготовку регіонів до наступного осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

«Щойно провів засідання РНБО України. Були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики», – заявив Зеленський.

За його словами, під час засідання затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва. «На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей», – зазначив президент.

До слова, Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. Глава держави зазначив, що попри енергетичний терор цієї зими Кремлю не вдалося зламати Україну. Водночас, за його словами, Москва готує новий етап тиску.

Раніше, президент України повідомив про розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Читайте також:

Теги: РНБО Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
4 лютого, 00:14
Український лідер: «Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність»
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
17 лютого, 20:55
Під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
19 лютого, 21:09
Зеленський: Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
22 лютого, 13:11
Президент зауважив, що специфічна проблематика з енергетикою в частині Одеської області
Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою
10 лютого, 20:20
Зеленський подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
14 лютого, 20:11
Президент України заявив, що Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
23 лютого, 09:31
Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Зеленський: Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли
«Їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати» – Зеленський про системи Nasams
28 лютого, 10:06

Політика

Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента
Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента
Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів
Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів
Уряд спростив залучення добровольців до ППО: що змінилося
Уряд спростив залучення добровольців до ППО: що змінилося
Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву
Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
Андрій Єрмак отримав нову посаду
Андрій Єрмак отримав нову посаду

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua