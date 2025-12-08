Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів

Український лідер назвав пʼятьох посадовців, які можуть обійняти посаду очільника Банкової

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що розглядає на посаду керівника Офісу президента міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, перший заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю та заступника очільника Банкової Павла Палісу. Про це повідомляє «Главком».

Перебуваючи в літаку по дорозі до Брюсселя, президент в аудіоформаті відповів на запитання, сформульовані журналістами дистанційно. За словами Зеленського, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх посадах. Глава держави додав, що якщо рішення щодо кандидата затягнеться, він зможе працювати й без очільника ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення вже колишній очільник Банкової заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Через декілька днів президент України Володимир Зеленський вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.