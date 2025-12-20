Головна Країна Політика
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
фото: Кирило Буданов/Telegram

Очільник ГУР вважає, що Росія не надто сильно вплинула на провал мобілізаційної кампанії в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що головна помилка всередині країни – це «наглухо програна медійна кампанія» щодо мобілізації. Про це очільник ГУР сказав під час виступу на заході «Клубу LB», передає «Главком».

«Головна помилка, суто на мій погляд, – наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації, – заявив Буданов.

За його словами, ситуація з мобілізацією загострювалася зсередини України — «інколи осмислено, через власні амбіції певних людей, інколи необдумано». Попри те, що звинувачення в провалі нашої мобілізаційної кампанії часто лунають у бік Росії, «її вплив не такий великий, як усім здається», вважає Буданов.

«Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне – це не так. Ми самі її зруйнували», – резюмував керівник ГУР.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ. Головнокомандувач нагадав, що строк базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшено до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. 

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають причинами СЗЧ. 

Раніше начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського районного ТЦК та СП, молодший лейтенант ЗСУ Олег Зонтов заявив, що проблеми з мобілізацією в Україні пов’язані не лише з організаційними питаннями, а й із системною інформаційною кампанією, спрямованою на дискредитацію ТЦК і Сил оборони. 

