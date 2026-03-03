Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента

Ігор Брусило став заступником керівника ОП у березні 2021 року, а до цього очолював відділ Державного протоколу та церемоніалу ще за президентства Петра Порошенка

Ігоря Брусила призначили послом України в Італії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ №216/2026 оприлюднено на сайті глави держави. Про це повідомляє «Главком».

Іншим указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці. «Призначити Брусила Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці», – йдеться в документі. Ігор Брусило замінив на цій посаді Ярослава Мельника, який був послом з 2020 року.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника голови Офісу президента з 17 березня 2021 року. На той момент керівником Офісу президента був Андрій Єрмак. До призначення Брусило працював завідувачем відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента України за часів Петра Порошенка. Нині цей підрозділ має назву Служба Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу президента.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули підготовку регіонів до наступного осінньо-зимового періоду. За словами Президента, під час засідання затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва.