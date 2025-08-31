Україні після завершення активної фази війни потрібна буде підтримка від західних партнерів

Після припинення бойових дій на фронті для України буде критично важливим зберегти рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів, бо на Заході буде велика спокуса зменшити фінансування. Як інформує «Главком», на цьому наголосив український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю LigaNet.

За його словами, для України важливі не тільки гарантії безпеки від західних партнерів для стримування нової російської агресії, але й продовження фінансової підтримки.

«Я не впевнений, що після якоїсь точки навколо припинення вогню, якщо будуть такі домовленості, ми збережемо сьогоднішній рівень фінансової підтримки. Багато з тих, з ким я спілкуюсь, також в цьому не впевнені – в Європі і в США. Вони виходять з того, що після зниження рівня ескалації, як вони люблять казати, потрібно менше грошей. І вони про це непублічно мріють», – зазначив Клімкін.

Український дипломат зауважив, що європейці могли би ухвалити рішення щодо заморожених російських активів, але не наважуються на це.

«Я дуже скептично ставлюся, що вони ухвалять якісь великі рішення – оскільки для них це стабільність фінансових ринків, для них це привабливість, вони на цьому живуть. А друга більш широка історія полягає в тому, що Європейський Союз для них має бути безпечним місцем для розміщення капіталів зі всього світу», – пояснив він.

Павло Клімкін наголосив, що Україні після припинення бойових дій потрібна буде підтримка і військова, і безпекова, і економічна.

«Наша безпека може бути гарантована, тільки якщо Україна стає повноправною частиною Заходу. Ніяких інших варіантів для нашої безпеки немає», – підсумував він.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.