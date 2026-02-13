Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї

Александр Стубб та Володимир Зеленський обговорили наслідки російських ударів по Україні

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з фінським колегою Александром Стуббом ключовими темами стали оборонна співпраця та наближення миру. Глава держави подякував Фінляндії за готовність до активної дипломатичної підтримки переговорного процесу. Про це пише «Главком».

Лідери детально зупинилися на поточному стані справ на передовій та наслідках останніх російських обстрілів українських територій. Окремим пунктом переговорів стало питання налагодження спільного виробництва озброєння.

Володимир Зеленський висловив особливу вдячність за нещодавно наданий Гельсінкі 32-й пакет військової допомоги. Президент України підкреслив, що для оборони країни критично важливою є не лише кількість озброєння, а й вчасність його постачання, яку незмінно забезпечує фінська сторона.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури.

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE.