Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
фото: Офіс президента

Александр Стубб та Володимир Зеленський обговорили наслідки російських ударів по Україні

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з фінським колегою Александром Стуббом ключовими темами стали оборонна співпраця та наближення миру. Глава держави подякував Фінляндії за готовність до активної дипломатичної підтримки переговорного процесу. Про це пише «Главком».

Лідери детально зупинилися на поточному стані справ на передовій та наслідках останніх російських обстрілів українських територій. Окремим пунктом переговорів стало питання налагодження спільного виробництва озброєння.

Володимир Зеленський висловив особливу вдячність за нещодавно наданий Гельсінкі 32-й пакет військової допомоги. Президент України підкреслив, що для оборони країни критично важливою є не лише кількість озброєння, а й вчасність його постачання, яку незмінно забезпечує фінська сторона.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури. 

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE. 

Теги: Фінляндія Мюнхенська конференція з безпеки Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
16 сiчня, 15:01
Зеленський: Історія з Гренландією може бути використана проти України
Зеленський: Історія з Гренландією може бути використана проти України
30 сiчня, 11:00
Глава держави повідомив, що згідно з домовленістю РФ мала утриматися від обстрілів України протягом тижня
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
3 лютого, 20:34
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
7 лютого, 11:56
Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет
Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
9 лютого, 14:24
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
Зеленський нагородив орденом Свободи скелетоніста Владислава Гераскевича
12 лютого, 16:26
The Atlantic: Зеленський хотів би не укласти угоди, ніж змусити українців прийняти погану
The Atlantic: Зеленський хотів би не укласти угоди, ніж змусити українців прийняти погану
12 лютого, 23:12
Зеленський поговорив з Кубраковим
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
16 сiчня, 18:03
Президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців», вважає ексміністр Дмитро Кулеба
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака
17 сiчня, 21:30

Політика

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України
FT: Держсекретар США Рубіо скасував важливу зустріч щодо України
FT: Держсекретар США Рубіо скасував важливу зустріч щодо України
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua