Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським

Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, бо не хоче завдати шкоди національній єдності під час війни

Залужний вперше розповів про конфлікти із Зеленським та обшуки СБУ в його кабінеті

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше заговорив про свої стосунки із президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв'ю для Associated Press він розкрив деталі стратегічних розбіжностей, які почалися ще у 2022 році, інформує «Главком».

Чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів, як у вересні 2022 року до його командного пункту з обшуком прийшли десятки співробітників Служби безпеки України. Це відбувалося саме тоді, коли у приміщенні перебували кілька офіцерів британської армії. Працівники Служби безпеки України тоді так і не сказали, що саме вони шукають, і Залужний завадив їм перебирати документи та комп'ютери.

Залужний розповів, що під час рейду він зателефонував голові Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив його, що готовий викликати військових, щоб зупинити обшук та захистити командний центр.

«Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати. Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки», – розповів Залужний.

Залужний стверджує, що цей інцидент був «актом залякування» й ризикував викрити суперництво головнокомандувача та президента в той час, коли національна єдність була надзвичайно важливою.

Зауважимо, Офіс Зеленського та Служба безпеки України, не коментувати цю історію.

Крім того, за словами Залужного, перші серйозні тріщини у відносинах з Банковою з’явилися через різне бачення оборонних операцій. Ексголовнокомандувач підтвердив, що наполягав на інших підходах до оборони Бахмута та планування контрнаступу 2023 року, проте політичне керівництво мало свої пріоритети.

«Військова логіка часто вступала в суперечку з політичною доцільністю. Я бачив ризики там, де Офіс Президента бачив символи», – цитує слова генерала Associated Press.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним у рейтингу суспільної довіри.

Згідно з даними дослідження, Буданову довіряють 70% опитаних українців, тоді як Залужному – 72%. При цьому баланс довіри-недовіри у обох діячів однаковий – +51%, що фактично свідчить про вирівнювання їхніх позицій у суспільному сприйнятті.

Соціологи звертають увагу на те, що в попередніх хвилях досліджень розрив між цими показниками був помітнішим. Натомість у січні 2026 року Буданов не лише зберіг високий рівень довіри, а й наблизився до абсолютного лідерства в рейтингу попри зміну свого публічного статусу.