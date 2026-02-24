Головна Країна Політика
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника
До складу делегації введено ряд ключових посадовців, які відповідають за найважливіші напрямки інтеграції
фото: Тарас Качка

Головним переговірником призначено Тараса Качку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №157/2026, яким змінив склад делегації для переговорів про вступ до Європейського Союзу. Новим главою делегації та головним переговірником призначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ.

До складу делегації введено ряд ключових посадовців, які відповідають за найважливіші напрямки інтеграції:

  • Денис Башлик, Дарія Марчак та Єгор Перелигін – заступники Міністра економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Віктор Павлущик – голова НАЗК;
  • Альона Шкрум – перший заступник Міністра розвитку громад та територій;
  • Олександр Борняков – заступник Міністра цифрової трансформації;
  • Сергій Ніколайчук – перший заступник Голови НБУ (за згодою).

Указом зі складу делегації виведено Ольгу Стефанішину, яку увільнено від обов'язків глави делегації. Також склад залишили Андрій Єрмак, Руслан Стрілець, Світлана Гринчук та ще ряд посадовців.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед кожним раундом мирних перемовин дає українській делегації дуже чіткі директиви.

«Глава держави наголосив, що кожна директива завжди йде закритими указами. Але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил: «Не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити». Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною», – каже він.

Нагадаємо, останні переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Буданов зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

