Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді

Міністр оборони: У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни», – наголосив Федоров.

Водночас міністр оборони повідомив про запуск процесу створення центрів компетенцій щодо всіх технологій. Він наголосив, що дуже важливо створити такий за кожним напрямом: по дронах, окремо по Middle Strike, Deep Strike, артилерії та інших.

«Завдання центрів – постійно аналізувати, який наступний крок, і перемагати у війні технологій», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, Федоров зауважив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

«Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети», – сказав Федоров. За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.