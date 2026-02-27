Головна Країна Політика
search button user button menu button

Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
Зеленський: Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у ЗСУ
фото: Офіс президента

Міністр оборони: У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни», – наголосив Федоров.

Водночас міністр оборони повідомив про запуск процесу створення центрів компетенцій щодо всіх технологій. Він наголосив, що дуже важливо створити такий за кожним напрямом: по дронах, окремо по Middle Strike, Deep Strike, артилерії та інших.

«Завдання центрів – постійно аналізувати, який наступний крок, і перемагати у війні технологій», – пояснив Федоров.

Нагадаємо, Федоров зауважив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

«Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети», – сказав Федоров. За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

Теги: Міноборони Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами
Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами
1 лютого, 14:31
Цього тижня на голосування до Ради знову буде поданий законопроєкт про право на відстрочку для воїнів
«Контракт 18-24». Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку
10 лютого, 12:19
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
4 лютого, 07:07
Федоров повідомив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
9 лютого, 12:28
Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації – Федоров
Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації – Федоров
23 лютого, 12:42
Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби — до, під час і після її проходження
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
25 лютого, 13:46
Флеш: Одна з наших основних проблем – це балістика ворога
Радник міністра оборони повідомив про особливість ракетних ударів РФ
24 лютого, 15:27

Політика

Квартира за 6 млн і бізнес у Криму: що задекларувала т.в.о. голови АРМА
Квартира за 6 млн і бізнес у Криму: що задекларувала т.в.о. голови АРМА
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство
Мільйони та елітні авто: експосадовець АРМА планує очолити це відомство
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна
Скандальний юрист АРМА претендує на посаду голови агентства: досьє на Андрія Потьомкіна
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua