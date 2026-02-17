Головна Світ Політика
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Київ готовий обговорити відвід військ лише разом із Росією
фото: Zelenskiy Official

Президент заявив, що Київ готовий обговорювати відвід військ лише у разі симетричного відведення російських сил на таку ж відстань

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати можливе відведення військ із Донбасу лише за умови симетричного відведення російських сил і без визнання суверенітету РФ над цими територіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За інформацією видання, американські посередники запропонували варіант, за якого українські війська мали б залишити контрольовані райони Донбасу, а територія могла б стати демілітаризованою «вільною економічною зоною». Зеленський заявив, що готовий обговорювати відведення сил, однак закликав Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув російські претензії на суверенітет над цією територією.

Видання зазначає, що під час другого раунду переговорів російські представники пообіцяли проконсультуватися з Москвою і повернутися з деталізованою позицією щодо територіального питання.

Президент також повідомив, що Київ і Вашингтон погодилися: будь-яка потенційна угода має бути винесена на референдум українського народу. За його словами, якщо документ передбачатиме лише вихід українських військ із Донбасу з поступкою суверенітетом і громадянством людей, що там проживають, суспільство його не підтримає.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать США », – сказав Зеленський, додавши, що українці «не можуть зрозуміти, чому» їх можуть просити відмовитися від додаткової території. «Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля», – підкреслив глава держави

Водночас президент висловив думку, що варіант, який передбачатиме фіксацію поточної лінії фронту без передачі територій Росії, може отримати підтримку на референдумі. «Я думаю, що якщо ми включимо до документа... що ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка», – сказав він.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про завершення першого дня тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією у Женеві. За його словами, сторони працювали як у спільному форматі, так і в окремих групах, де обговорювали практичні аспекти можливих рішень. Політичний і військовий блоки вже завершили роботу, а перемовини мають продовжитися наступного дня.

Теги: переговори росія війна Володимир Зеленський Донбас

