Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запровадив санкції проти компаній Медведчука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський запровадив санкції проти компаній Медведчука
Володимир Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій
фото: Офіс президента

Під котролем деякий російських компаній були навіть об'єкти критичної інфраструктури в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про ще один санкційний пакет, який він ввів у дію сьогодні. Про це глава держави написав у Telegram.

«Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики», – йдеться в повідомленні.

Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій. Один із них стосується «Запоріжсталі». Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

Теги: Віктор Медведчук указ Володимир Зеленський санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни провалюють іспит санкціями
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Вчора, 07:34
Через санкції Росія не може виготовляти багато ракет
Деякі дуже дружні до України держави допомагають РФ обходити санкції – Зеленський
Вчора, 15:41
Володимир Зеленський запустив процедуру конфіскації російської частки «Запоріжсталі»
Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»
Сьогодні, 17:30

Політика

Зеленський запровадив санкції проти компаній Медведчука
Зеленський запровадив санкції проти компаній Медведчука
Окупанти вже внутрішньо готові до поразки – Зеленський (відео)
Окупанти вже внутрішньо готові до поразки – Зеленський (відео)
Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»
Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»
Кабмін розширив повноваження поліції
Кабмін розширив повноваження поліції
Візит Зеленського в Італію: журналісти розкрили деталі ймовірної поїздки
Візит Зеленського в Італію: журналісти розкрили деталі ймовірної поїздки
Звання Героя України присвоюватимуть по-новому: що зміниться
Звання Героя України присвоюватимуть по-новому: що зміниться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
27K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
17K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
11K
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5277
День медсестри: привітання, листівки та побажання
3954
ЗСУ наступають у Бахмуті, Пригожин кличе на допомогу Шойгу

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту