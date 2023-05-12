Зеленський запровадив санкції проти компаній Медведчука

Під котролем деякий російських компаній були навіть об'єкти критичної інфраструктури в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про ще один санкційний пакет, який він ввів у дію сьогодні. Про це глава держави написав у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики», – йдеться в повідомленні.

Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій. Один із них стосується «Запоріжсталі». Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.