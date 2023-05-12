Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»
Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних
Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій. Про це глава держави написав у Telegram.
«Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази», – йдеться в повідомленні.
Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.
«Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців», – додав Зеленський.
Нагадаємо, Росія краде з Маріуполя металопродукцію, виготовлену металургійними заводами «Азовсталь», ММК ім. Ілліча та «Запоріжсталь». Ці підприємства раніше «Азовсталь», ММК ім. Ілліча та «Запоріжсталь» звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів із закликом не купувати продукцію сумнівного походження.
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