Зеленський запровадив санкції щодо «Запоріжсталі»

Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних

Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми указами ввів у дію кілька пакетів санкцій. Про це глава держави написав у Telegram.

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«Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази», – йдеться в повідомленні.

Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

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«Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців», – додав Зеленський.

«Запоріжсталь» – це металургійний комбінат, одне з провідних підприємств металургійної галузі й третій за масштабами виробник металопродукції в Україні.

Нагадаємо, Росія краде з Маріуполя металопродукцію, виготовлену металургійними заводами «Азовсталь», ММК ім. Ілліча та «Запоріжсталь». Ці підприємства раніше «Азовсталь», ММК ім. Ілліча та «Запоріжсталь» звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів із закликом не купувати продукцію сумнівного походження.