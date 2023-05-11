Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику

glavcom.ua
Росіяни провалюють іспит санкціями
фото з відкритих джерел

Добре, що росіяни, то не перший режим, який звик дурити весь

Вони: санкції не працюють.

– Чому?

Вони: подивіться на російську статистику, яку світу показують самі росіяни, які хочуть переконати весь світ, що санкції не працюють, щоб їх зняли

– …

У той час російська статистика на графіку.

Як працюють санкції
Як працюють санкції

Добре, що росіяни, то не перший режим, який звик дурити весь світ своєю статистикою. І вже є «перевірочні питання». І от росіяни цей іспит провалюють. Навіть вбухуючи трильйони у чорну дірку своєї військової промисловості.

P.S. Десь радіє маленька Грета Тумберг, яка скоро може заявити, що капіталістичному світу треба брати приклад с колишній комуністів, бо росіяни знайшли філософський камінь і спромоглися супер ефективно перевести свою економіку на екологічні рейки і просто вони тепер дуже екологічні виробництва запускають.

Читайте також: Як країни, що розвиваються, використовують протистояння США, Росії та Китаю. Секретні документи
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максимальний можливий сумарний залп «Калібрів» до 32 ракет
Чи існує сьогодні ракетна загроза? ЗСУ повідомили, скільки ракетоносії у морі
7 травня, 09:40
Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджує, що українські спецслужби нібито готували на нього замах
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
3 травня, 10:23
Чергове російське місто відмовляється проводити військовий парад
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
2 травня, 13:21
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
28 квiтня, 19:18
Грузія, Вірменія та Казахстан активно допомагають Росії обходити західні санкції
Деякі країни колишнього СРСР допомагають РФ обходити санкції: деталі
27 квiтня, 01:19
У тимчасово окупованому Маріуполі затримали трьох підлітків, які нібито напали на місцевого жителя за його проросійські погляди
У Маріуполі окупанти затримали трьох підлітків, які відлупцювали сепаратиста (фото, відео)
25 квiтня, 23:18
Путінська Росія проявила себе як антиєвропейська країна, що суперечить самій суті Одеси, відкритого, креативного міста і центру вільної комерції
Захоплення Одеси. Новий «план» російської пропаганди Інформаційний фронт
22 квiтня, 12:00
Епіцентр землетрусу розташований на відстані 6 км на схід від міста Іршава
В Україні вдруге за кілька днів стався землетрус (мапа)
14 квiтня, 08:56
Поховання «вагнерівців» в Іркутську
Росія ховає в’язнів з «Вагнера», не повідомляючи сім'ям про їх ліквідацію – ВВС
11 квiтня, 17:37

Сергій Фурса

Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Patriot збив «Кинджал». Підтримка України триватиме, виробники зброї у США вміють рахувати гроші
Patriot збив «Кинджал». Підтримка України триватиме, виробники зброї у США вміють рахувати гроші
Ніч «після Кремля». Апокаліпсісу не сталося
Ніч «після Кремля». Апокаліпсісу не сталося
США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
Путін цар гордий. Поки не пнеш…
Путін цар гордий. Поки не пнеш…
Великодні свята змусили депутатів повірити в дива
Великодні свята змусили депутатів повірити в дива

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4677
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4131
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4128
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3509
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
3253
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментував «цугцванг» Пригожина
3179
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту