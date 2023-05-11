Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Добре, що росіяни, то не перший режим, який звик дурити весь
Вони: санкції не працюють.
– Чому?
Вони: подивіться на російську статистику, яку світу показують самі росіяни, які хочуть переконати весь світ, що санкції не працюють, щоб їх зняли
– …
У той час російська статистика на графіку.
Добре, що росіяни, то не перший режим, який звик дурити весь світ своєю статистикою. І вже є «перевірочні питання». І от росіяни цей іспит провалюють. Навіть вбухуючи трильйони у чорну дірку своєї військової промисловості.
P.S. Десь радіє маленька Грета Тумберг, яка скоро може заявити, що капіталістичному світу треба брати приклад с колишній комуністів, бо росіяни знайшли філософський камінь і спромоглися супер ефективно перевести свою економіку на екологічні рейки і просто вони тепер дуже екологічні виробництва запускають.
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