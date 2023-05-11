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Деякі дуже дружні до України держави допомагають РФ обходити санкції – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деякі дуже дружні до України держави допомагають РФ обходити санкції – Зеленський
Через санкції Росія не може виготовляти багато ракет
фото ілюстративне

Глава держави наголосив на необхідності продовжувати санкції проти Росії

Росія знайшла спосіб обходити санкції. У деяких випадках їй допомагають навіть дуже дружні до України держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає BBC.

«У цілому санкції вплинули і кількість ракет зменшилася. Сьогодні вони, на жаль, знайшли спосіб через деяких партнерів – там, де дуже хитро вони допомагають Росії – обходити санкції ті чи інші. Включаючи ті санкції, які впливають на їхній оборонний комплекс», – зазначив він.

Глава держави наголосив на необхідності продовжувати санкції проти Росії і робити їх максимально потужними, а також працювати з державами, які допомагають російським загарбникам їх обходити.

«У нас вбивають людей, а є держави, які дають обходити санкції. Абсолютно різні – банківський, не банківський сектор, сільськогосподарський сектор, енергетична галузь, оборонно-промисловий комплекс – багато всього. І, на жаль, серед дуже дружніх держав є такі, які це роблять. І розуміють, що вони роблять. І розуміють, що у нас люди гинуть через це. Але, мені здається, що їм настільки все одно, що тут треба не до моралі їхньої звертатися, а звертатися з відповідними інструментами, через відповідні країни – один з одним в союзі, тиснути на них економічно», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний.

Також він припустив, коли ЗСУ переможуть Росію.

Теги: Володимир Зеленський росія санкції війна

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