Деякі дуже дружні до України держави допомагають РФ обходити санкції – Зеленський

Через санкції Росія не може виготовляти багато ракет

Глава держави наголосив на необхідності продовжувати санкції проти Росії

Росія знайшла спосіб обходити санкції. У деяких випадках їй допомагають навіть дуже дружні до України держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає BBC.

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«У цілому санкції вплинули і кількість ракет зменшилася. Сьогодні вони, на жаль, знайшли спосіб через деяких партнерів – там, де дуже хитро вони допомагають Росії – обходити санкції ті чи інші. Включаючи ті санкції, які впливають на їхній оборонний комплекс», – зазначив він.

Глава держави наголосив на необхідності продовжувати санкції проти Росії і робити їх максимально потужними, а також працювати з державами, які допомагають російським загарбникам їх обходити.

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«У нас вбивають людей, а є держави, які дають обходити санкції. Абсолютно різні – банківський, не банківський сектор, сільськогосподарський сектор, енергетична галузь, оборонно-промисловий комплекс – багато всього. І, на жаль, серед дуже дружніх держав є такі, які це роблять. І розуміють, що вони роблять. І розуміють, що у нас люди гинуть через це. Але, мені здається, що їм настільки все одно, що тут треба не до моралі їхньої звертатися, а звертатися з відповідними інструментами, через відповідні країни – один з одним в союзі, тиснути на них економічно», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний.

Також він припустив, коли ЗСУ переможуть Росію.