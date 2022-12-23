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Зеленський зідзвонився з президентом та урядовцями Нідерландів: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з президентом та урядовцями Нідерландів: деталі
Президента окремо повідомив Рютте про ключові підсумки свого візиту до США
Офіс президента

Глава держави подякував за підтримку, яку Нідерланди надають Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. До розмови також приєдналися: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував за незмінну та вагому підтримку, яку Нідерланди надають Україні для протидії агресії РФ.

Зазначається, що президент високо оцінив рішення уряду Нідерландів надати Україні у 2023 році новий пакет допомоги обсягом €2,5 млрд, який, серед іншого, буде спрямований на підтримку в безпековій, гуманітарній сферах, а також на відновлення критичної інфраструктури. 

Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялися думками щодо подальших кроків у реалізації української формули миру. Глава держави наголосив, що першим і ключовим практичним кроком на шляху її втілення стане проведення глобального саміту миру. Крім того, Зеленський подякував за активну позицію Нідерландів у питанні відновлення справедливості щодо злочинів, скоєних Росією в Україні. 

Також Зеленський окремо повідомив Рютте про ключові підсумки свого візиту до США. Співрозмовники скоординували кроки на наступний рік для відсічі агресору та досягнення перемоги України. 

Глава української держави поінформував про наслідки останніх російських атак на енергетичні об'єкти в Україні. Він подякував за оперативну допомогу Нідерландів із високовольтними трансформаторами та іншим обладнанням для відновлення роботи критичної інфраструктури. 

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула €987 млн.

Теги: Нідерланди Україна Володимир Зеленський війна енергетика

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