Зеленський зустрівся з премʼєркою Італії

Політики обговорили кроки для наближення миру та завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час візиту до Риму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Під час зустрічі політики обговорили ключові аспекти дипломатичної ситуації, зокрема шляхи наближення миру та координація зусиль у дипломатичному процесі. «Чудово поговорили, дуже змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації. Цінуємо, що Італія активно шукає дієві ідеї та визначає кроки для досягнення миру», – зазначив Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент також поділився інформацією про роботу української переговорної команди та наголосив на важливості підтримки України з боку Італії. «Ми дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі, це має велике значення для нашої країни», – наголосив він.

Окремо Зеленський висловив вдячність за енергетичну підтримку та необхідне обладнання, яке надала Італія. «Це те, що точно підтримає українські сімʼї, наших людей, дітей, життя в наших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів», – підкреслив він.

фото: Офіс президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Він зустрівся з Папою Римським, розмова відбулася в резиденції понтифіка Кастель-Ґандольфо.

Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.

До слова, президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico. У рейтингу він посів 14-те місце.