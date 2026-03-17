Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масовані атаки дронами: президент розкрив стратегію РФ

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент зробив заяву про дрони-перехоплювачі
фото: скриншот з відео

Зеленський: Сьогодні російська атака по Україні – це 350-500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600-800 дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Про це він зауважив в інтервʼю New York Post, передає «Главком».

«Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350-500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600-800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2-3 тис. перехоплювачів, не менше», – наголосив Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент додав: «У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує $3-5 тис. Тобто на один «шахед» йде близько $10 тис., а ракета до «петріота» коштує 4 млн. Україна витрачає для збиття дрона $10 тис., а країна Близького Сходу – 4 млн. Саме цей досвід ми пропонуємо».

Нагадаємо, у 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. «Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», – зазначив єврокомісар.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайська спроба витіснити США з європейського безпекового поля і зайти туди самим
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
27 лютого, 12:02
Прикордонним з Росією країнам дозволили використати фонди ЄС як кредитні гарантії
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
18 лютого, 19:04
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
23 лютого, 05:36
Президент: Я розраховую на пропозиції від регіонів
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
26 лютого, 21:22
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
2 березня, 22:42
Американські компанії попереджають, що вони не зможуть замінити нафту з Близького Сходу
США визнають, що не можуть оперативно перекрити поставки енергоносіїв з Перської затоки
4 березня, 16:36
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не зміг на полі бою нічого зробити
Зеленський закликав не довіряти словам Путіна про кінець війни
5 березня, 11:43
За даними розвідки, головною перешкодою для активізації китайських інвестицій на РФ залишаються міжнародні санкції
Китай скорочує арктичні інвестиції: розвідка назвала причину
9 березня, 06:30
Зеленський вважає, що зняття санкцій з Росії не допоможе світу, а допоможе тільки РФ
Зеленський оцінив наслідки війни з Іраном для України
15 березня, 09:40

Політика

Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання
Війна РФ проти України: президент оцінив перспективи мирного врегулювання
Масовані атаки дронами: президент розкрив стратегію РФ
Масовані атаки дронами: президент розкрив стратегію РФ
Вступ України до ЄС: Свириденко повідомила гарні новини
Вступ України до ЄС: Свириденко повідомила гарні новини
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
Президент про мирні перемовини: У дипломатії ніхто не розчарований
Президент про мирні перемовини: У дипломатії ніхто не розчарований
Енергетична тривога. Шмигаль дав п’ять уроків Європі, які Україна засвоїла за час війни
Енергетична тривога. Шмигаль дав п’ять уроків Європі, які Україна засвоїла за час війни

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua