Масовані атаки дронами: президент розкрив стратегію РФ

Зеленський: Сьогодні російська атака по Україні – це 350-500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600-800 дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Про це він зауважив в інтервʼю New York Post, передає «Главком».

«Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350-500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600-800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2-3 тис. перехоплювачів, не менше», – наголосив Зеленський.

Тисячі ракет «Петріот» не можуть зупинити десятки тисяч іранських «шахедів». Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета «Петріот». Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет…

Президент додав: «У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує $3-5 тис. Тобто на один «шахед» йде близько $10 тис., а ракета до «петріота» коштує 4 млн. Україна витрачає для збиття дрона $10 тис., а країна Близького Сходу – 4 млн. Саме цей досвід ми пропонуємо».

Нагадаємо, у 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. «Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», – зазначив єврокомісар.