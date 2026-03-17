Вступ України до ЄС: Свириденко повідомила гарні новини

glavcom.ua
Голова уряду зауважила, що Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС
Юлія Свириденко: Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом

Сьогодні, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Йдеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії», – йдеться у повідомленні.

Свириденко нагадала, що у грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС. Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС. Отриманий сьогодні документ з умовами уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням», – зауважила Свириденко.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го.

Також Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.

Читайте також

Більшість заморожених російських активів знаходиться у Бельгії – в депозитарії Euroclear
Заморожені активи РФ для України: тему закрито?
2 березня, 17:30
Затяжні дощі та масове танення снігу спричинили підтоплення у кількох областях України
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
18 лютого, 19:58
Премʼєрка наголосила, що уряд шукає додаткове фінансування на ремонт доріг
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів
18 лютого, 20:21
Сікорський вважає, що потенційне членство великої, але небагатої країни стане викликом і для України, і для ЄС
Глава МЗС Польщі назвав «великим викликом» прискорений вступ України до ЄС
24 лютого, 07:33
Отримати станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини
Уряд закупив зарядні станції для родин з дітьми з інвалідністю: як отримати
25 лютого, 16:23
Юлія Свириденко назвала головні напрямки, куди спрямують кошти для розвитку науки в Україні
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
6 березня, 19:33
Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба контролюватимуть ситуацію з цінами на пальне
Зростання цін на пальне. Уряд готує допомогу деяким українцям
9 березня, 16:02
Засідання угорського парламенту
Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі
10 березня, 14:22
Свириденко доручила суттєво пришвидшити темпи виконання ремонтних робіт
Уряд виділив 3 млрд грн на невідкладний ремонт доріг
Вчора, 19:55

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
