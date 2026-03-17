Вступ України до ЄС: Свириденко повідомила гарні новини

Голова уряду зауважила, що Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС

Юлія Свириденко: Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом

Сьогодні, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Йдеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії», – йдеться у повідомленні.

Свириденко нагадала, що у грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС. Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС. Отриманий сьогодні документ з умовами уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням», – зауважила Свириденко.

Також Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.