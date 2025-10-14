Головна Країна Політика
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
За словами секретаря РНБО, Острянський є фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні
фото з відкритих джерел

Євгеній Острянський є заступником начальника Генерального штабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

На посаді Хомчака замінить Євгеній Острянський. «Призначити Острянського Євгенія Вікторовича Першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

«Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача», – прокоментував призначення секретар РНБО Рустем Умєров.

Євгеній Острянський є генерал-майором, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Закінчив Одеське вище військове об'єднане училище (1993 рік), Національну академію оборони України (2001 рік) та Національний університет оборони України (2012 рік).

Пройшов усі щаблі служби від командира взводу до заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Надалі обіймав посади начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ та начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ. З 24 травня 2025 року став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що колишній міністр оборони Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомлялося, у вересні президент України Володимир Зеленський призначив Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

