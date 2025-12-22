Головна Країна Політика
Призначення нового очільника повітряного командування «Південь». Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Український лідер провів Ставку
фото: Офіс президента

Глава держави повідомив, що має кілька кандидатур на посаду командувача ПвК «Південь»

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовими питаннями стали фронт, далекобійні удари та ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь», – каже він.

Зеленський заслухав доповіді про українські далекобійні удари по РФ та потреби Сил оборони України. «Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь». Готуємо рішення», – додав він.

Нагадаємо, Зеленський анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка. «Ми будемо боротися за логістику, посилювати ППО, командування. Я проговорив питання про заміну командувача повітряного командування «Південь» Карпенка, бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони», – розповідав глава держави журналістам.

До слова, Зеленський прокоментував ситуацію на півдні України після масованих обстрілів. Минулого тижня Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та південь України.

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Призначення нового очільника повітряного командування «Південь». Зеленський розповів деталі
