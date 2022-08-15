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Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)
Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР
фото: кадр відео

Дуда вшанував пам’ять бійців УНР, які у 1920 році разом із поляками спільно боролися проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять бійців Української Народної Республіки (УНР) на військовому кладовищі у Варшаві. Про це інформує канцелярія польського президента.

З нагоди 102-ї річниці перемоги над більшовиками у Варшавській битві президент Польщі вшанував пам’ять вояків УНР, які у 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків.

У канцелярії Дуди нагадали, що кожного року напередодні Дня збройних Сил Польщі, який відзначають 15 серпня, на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у боях з більшовиками у 1920 році.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

У травні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

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Теги: УНР Анджей Дуда Польща

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