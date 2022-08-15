Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)

Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР

Дуда вшанував пам’ять бійців УНР, які у 1920 році разом із поляками спільно боролися проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять бійців Української Народної Республіки (УНР) на військовому кладовищі у Варшаві. Про це інформує канцелярія польського президента.

З нагоди 102-ї річниці перемоги над більшовиками у Варшавській битві президент Польщі вшанував пам’ять вояків УНР, які у 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків.

У канцелярії Дуди нагадали, що кожного року напередодні Дня збройних Сил Польщі, який відзначають 15 серпня, на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у боях з більшовиками у 1920 році.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

У травні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

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