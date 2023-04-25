Головна Новини
search button user button menu button

Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном
Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Лондон не контролює точні місця застосування такого виду озброєнь

Велика Британія відправила українським військовим тисячі боєприпасів для переданих танків Challenger 2, зокрема снаряди з оболонками зі збідненого урану, які можуть вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту.

Про це сьогодні повідомив державний міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі у відповідях на сайті парламенту Сполученого Королівства.

З міркувань безпеки, політик відмовився коментувати, скільки таких боєприпасів уже було використано на території України. За його словами, Лондон також не контролює точні місця застосування цих озброєнь.

«Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, з яких ЗСУ ведуть вогонь в Україні з використанням снарядів зі збідненим ураном», – додав Гіппі.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, що полягає у виділенні ізотопу урану-235 із природного урану. Він дуже твердий. Отже, снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпеці уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрянуть у тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не загрожуватиме.

Зауважимо, на початку весни, Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.

Теги: Україна війна Велика Британія боєприпаси танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Мар’яно Гарсіа Калатаюда досі не пускають ані іспанського консула, ані адвоката, який має на це ордер
Росіяни катують іспанського волонтера у СІЗО: Лубінець виступив із заявою
Сьогодні, 17:10
Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей
Втрати РФ скоротилися на 30%. Британська розвідка назвала причину
Сьогодні, 09:22
Світовий банк профінансує сферу енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
18 квiтня, 19:49
Матеуш Моравецький поділився планами щодо виробництва боєприпасів
Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький
13 квiтня, 07:53
«Барикади Майдану вселяють жах у серця кремлівських стратегів»
Призначення України – стати серцем Європи. Не лише географічним, але й геополітичним
12 квiтня, 12:08
Частина військової колони рухається в об'їзд Донецької області зі сторони півночі у напрямок на Іловайськ
На тимчасово окупованій території Донеччини помічено рух військової колони РФ (фото, відео)
10 квiтня, 22:18
На судні було 14 членів екіпажу сирійської національності
Поблизу Туреччини затонуло судно, яке прямувало до України
5 квiтня, 13:09
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
28 березня, 03:30
Пригожин узявся виправдовуватися через злите в мережу аудіо
Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову
26 березня, 11:13

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
32K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
31K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
24K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
18K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії

Новини

ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)
Сьогодні, 23:35
«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський
Сьогодні, 23:01
Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном
Сьогодні, 22:14
Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту