Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном

Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України

Лондон не контролює точні місця застосування такого виду озброєнь

Велика Британія відправила українським військовим тисячі боєприпасів для переданих танків Challenger 2, зокрема снаряди з оболонками зі збідненого урану, які можуть вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту.

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Про це сьогодні повідомив державний міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі у відповідях на сайті парламенту Сполученого Королівства.

З міркувань безпеки, політик відмовився коментувати, скільки таких боєприпасів уже було використано на території України. За його словами, Лондон також не контролює точні місця застосування цих озброєнь.

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«Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, з яких ЗСУ ведуть вогонь в Україні з використанням снарядів зі збідненим ураном», – додав Гіппі.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, що полягає у виділенні ізотопу урану-235 із природного урану. Він дуже твердий. Отже, снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпеці уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрянуть у тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не загрожуватиме.

Зауважимо, на початку весни, Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода». Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського.