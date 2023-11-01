Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету

Коноплянко обіймала посаду заступниці голови АМКУ з квітня 2021 року

Сьогодні, 1 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко. Відповідний указ з'явився на сайті президента.

«Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.

Коноплянко обіймала дану посаду з квітня 2021 року.

Що відомо про Коноплянко?

  • З серпня 2004 року по серпень 2005 року – лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.
  • З червня 2006 року по січень 2009 року – медичний працівник у ТОВ «СОЦ «Спартак».
  • З травня 2009 року по серпень 2015 року – секретар судового засідання, далі – помічник судді Ворошиловського районного суду м. Донецька.
  • З серпня 2015 року по січень 2017 року – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі – начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.
  • З липня 2017 року по квітень 2021 року – обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.
  • 9 квітня 2021 року указом президента України № 157/2021 призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.

Нагадаємо, 13 вересня Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ.

Теги: Антимонопольний комітет Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закривав очі на порушення монополістів: чиновник АМКУ попався на хабарі
Закривав очі на порушення монополістів: чиновник АМКУ попався на хабарі
23 жовтня, 14:24
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
13 вересня, 16:49
У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА
Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету
6 вересня, 14:16

Політика

Зеленський звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету
Зеленський звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало
Ворог вночі влучив у кілька об’єктів. Зеленський звернувся з проханням до українців (відео)
Ворог вночі влучив у кілька об’єктів. Зеленський звернувся з проханням до українців (відео)
Президентка Єврокомісії цього тижня планує відвідати Україну
Президентка Єврокомісії цього тижня планує відвідати Україну
Зеленський тогоріч нагородив орденом автора скандальної статті Time
Зеленський тогоріч нагородив орденом автора скандальної статті Time
Рішення суду: скандальний нардеп Яценко заплатить 1 грн голові Черкаської ОДА
Рішення суду: скандальний нардеп Яценко заплатить 1 грн голові Черкаської ОДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
9712
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
8998
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6085
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
5976
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування

Новини

Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Сьогодні, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту