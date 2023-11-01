Зеленський звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету

Коноплянко обіймала посаду заступниці голови АМКУ з квітня 2021 року

Сьогодні, 1 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко. Відповідний указ з'явився на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.

Коноплянко обіймала дану посаду з квітня 2021 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що відомо про Коноплянко?

З серпня 2004 року по серпень 2005 року – лікар-терапевт, інтерн у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні.

З червня 2006 року по січень 2009 року – медичний працівник у ТОВ «СОЦ «Спартак».

З травня 2009 року по серпень 2015 року – секретар судового засідання, далі – помічник судді Ворошиловського районного суду м. Донецька.

З серпня 2015 року по січень 2017 року – головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади, далі – начальник відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав Міністерства юстиції України.

З липня 2017 року по квітень 2021 року – обіймала керівні посади в Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

9 квітня 2021 року указом президента України № 157/2021 призначена на посаду державного уповноваженого Комітету.

Нагадаємо, 13 вересня Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ.