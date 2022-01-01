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    Зеленський назвав свою головну ціль на посаді

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    У новорічному зверненні Зеленський назвав свою головну ціль на посаді - Зеленський назвав свою головну ціль на посаді
    У новорічному зверненні Зеленський назвав свою головну ціль на посаді
    фото: скріншот відео

    Зеленський висловив бажання, аби в нас були нормальні сусіди, маючи на увазі зокрема й сусідні країни

    Головною ціллю на посаді президента України Володимир Зеленський назвав завершення війни на Донбасі. Про це глава держави сказав у новорічному відеозверненні.

    «І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю «поки що«, тому що наступний рік він точно буде кращим. Я впевнений в цьому. Головне, щоб всі ви, всі ми були живі й здорові. І збиралися ось так за одним столом усією родиною, щоб поруч були всі, кого ти любиш, і те, без чого просто жити не можеш, – це сміх донечки, татове бурчання, очі дружини, посмішка сина, мамині котлетки, бабусині пиріжки, які настільки смачні, що вже не лізуть, але треба їсти, бо їх зробила бабуся. Але ж це не головне. Головне – вона жива, вона поруч», – сказав президент.

    Він висловив бажання, аби в нас були нормальні сусіди, маючи на увазі зокрема й сусідні країни.

    «Щоб сусіди - в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І щоб друзі, і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе не у Твіттері, а поруч. І щоб родичі приїжджали, і щоб приїжджали частіше - з Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, повертались додому. Адже всі ми - одна сім'я: і Донбас, і Крим», – зазначив Зеленський.

    Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

    Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

    Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

    Теги: Крим Донбас фунікулер
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    Зеленський назвав свою головну ціль на посаді