Зеленський побачив важливий сигнал від США і Трампа



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Президент України подякував Трампу за запрошення

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона. Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

Зеленський також підкреслив, що проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

«Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України», – зазначив він.

Нагадаємо, конгресмени представили у Палаті представників проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності». Документ спрямований на посилення обороноздатності України шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів, а також зміцнення спроможності України протистояти російським кібератакам. Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу.

Також стало відомо, що Зеленський отримав від Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Відбудеться він, правда, вже після зустрічі американського президента з російським.