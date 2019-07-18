«Чорний лісоруб» з Харківщини розповів Зеленському, що той літав не над його лісгоспом



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Віктор Сиса запевняє, що це не його Гутянський лісгосп, а Жовтневий

Віктор Сиса, якого вчора в Харкові назвали «чорним лісорубом», сьогодні прибув на засідання в Офіс президента і розповів свою версію того, що відбувається з вирубкою лісів

Ділянки незаконного вирубування на Харківщині, які вчора спостерігав Володимир Зеленський, належать Жовтневому лісгоспу. Про це сьогодні заявив директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса, якого президент вчора викликав на засідання Нацради з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, 17 липня під час поїздки в Харківську область Володимир Зеленський з гелікоптера оглянув ділянки незаконного вирубування лісу та розроблення піщаного кар'єра під Харковом.

- Ви ж директор Гутянського лісгоспу. Ви знаєте, що у вас там відбувається? – сказав Зеленський, звертаючись до Віктора Сиси.

- Працюю директором Гутянського лісгоспу один рік. Коли я прийшов, в лісгоспі зарплата була 4 тис. грн, на сьогоднішній день – 20 тис. грн середня зарплата. Виручка від реалізації в 2017 році була 24 млн грн. В цьому році буде виручка від реалізації 180 млн грн. На сьогоднішній день у нас сьогодні виручка від реалізації – 95 млн грн. Все це досягнуто за рахунок того, що до 2017 року були схеми реалізації.., - почав пояснювати ситуацію директор Лісгоспу.

- А ви фігуруєте в схемах?

- Я не керую схемами. Я працюю в Гутянському лісгоспі і питання в тому, що ми зараз поставили правильну роботу лісгоспу. Все йде офіційно.

- Я бачив як «правильно» робота там поставлена.

- Ви ж літали над Жовтневим лісгоспом. Я до нього не маю жодного відношення. Це пан Чагаровський сім років там працює.

- На вас заведена кримінальна справа. Ви знаєте?

- Знаю. На всіх директорів заведені справи. Я працюю один рік і за цей рік зарплата збільшилась… В цьому році наш лісгосп зрубав 100 га лісу, посадили 500 га лісу.

- Добре, я приїду саме до вашого лісгоспу.

- Я вас запрошую…

- Перевіримо. До правоохоронних органів я звернувся, щоб вони всі ці кримінальні справи штовхнули, щоб ми бачили, яка реальна ситуація. І вас до речі запросив, тому що вас там вчора не було.

Сиса пояснив, що його на тиждень відправили і відрядження до Києва «по виробничим питанням».

Нагадаємо, 17 липня під час екстреної наради директор ДП «Жовтневий лісгосп» Руслан Чагаровський повідомив, що за результатами ревізії 10% території лісу встановлено, що збитки від незаконних дій становлять 80 млн грн. Чагаровський доповів президенту, що за незаконною вирубкою дубів в області стоїть глава Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.

Зеленський прямо під час наради особисто зателефонував Віктору Сисі і запросив його на засідання в Офіс президента.