Зеленський поспілкувався із журналістами «Єдиних новин»

Глава держави відзначив чесну та об’єднану роботу медійників

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у форматі відеоконференції з українськими журналістами, які створюють безперервний цілодобовий телемарафон «Єдині новини» та розповідають громадянам правдиву інформацію. Про це повідомляє Офіс Президента.

Зазначається, що Глава держави відзначив чесну та об’єднану роботу медійників.

«Зараз, у період війни – страшної, трагічної, але для України точно переможної – ви дійсно армія. Велика, потужна армія. Я вважаю, що ви сьогодні – велика надія, фундамент, один із тих китів, на якому стоїть людина у звичайному українському містечку, яка голіруч зупиняє танки. На таких, як ви, тримається сьогодні правда, якої немає в росіян», – зауважив Зеленський.

Він підтримав пропозицію журналістів щодо більш активної участі урядовців та народних депутатів в ефірі телемарафону з метою якіснішої комунікації ініціатив влади.

Глава держави наголосив, що українська влада постійно веде діалог з представниками країн – партнерів України. Він подякував за те, що журналісти розкривають світу образ України, який досі був нерозкритим.

«Я хочу, щоб усе те, що робимо ми, все те, що робите ви, все, що робили люди, наші військові, і всі ті жертви були не просто так», – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що Україна обов’язково переможе у війні.

«Ми точно стали лідерами, суб’єктами у світі. І перебуваємо не за лаштунками. Мені здається, що це важливо. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною російської федерації», – наголосив Глава держави.

Як повідомлялося, з 24 лютого розпочав своє мовлення національний телемарафон єдиних новин #UAразом. До створення новин долучаються Збройні сили України, РНБО, Офіс Президента України та інші урядові структури, від яких залежить хід подій