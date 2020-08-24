Лукашенко звільнив посла, який підтримав протести в Білорусі



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Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині Фото: slovakia.mfa.gov.by

Лукашенко звільнив посла Білорусі у Словаччині

Надзвичайний та повноважний посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня був звільнений з займаної посади.

Про це повідомляє білоруське агентство «БелТА».

Відповідний указ підписав діючий білоруський президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку.

Як повідомлялося, Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині.

«Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас як найстарший керівник білоруської зарубіжної установи з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював у МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни», — заявив він.

Крім того, посол розповів, що в акціях протесту беруть участь члени його родини.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.