Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби
Першим заступником і заступником голови Держприкордонслужби стали Володимир Никифоренко і Вадим Ченчик
Президент Володимир Зеленський призначив заступника і першого заступника голови Державної прикордонної служби.
Відповідні укази №673/2019 та №674/2019 від 9 вересня опубліковані на сайті президента.
Згідно з указами, першим заступником і заступником голови Держприкордонслужби призначені Володимир Никифоренко і Вадим Ченчик.
До слова, голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив, що у Державній прикордонній службі на 21% зменшено кількість генеральських посад.
Дейнеко заявив, що в напрямку структурних змін у Держприкордонслужбі головні акценти зроблені на скороченні посад в управлінських ланках, виключенні дублювання функцій і структур, наближенні до європейських норм співвідношення органів управління й забезпечення підрозділів кордону.