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    Політика

    Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби

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    Зеленський призначив заступників голови Держприкордонслужби

    Першим заступником і заступником голови Держприкордонслужби стали Володимир Никифоренко і Вадим Ченчик

    Президент Володимир Зеленський призначив заступника і першого заступника голови Державної прикордонної служби.

    Відповідні укази №673/2019 та №674/2019 від 9 вересня опубліковані на сайті президента.

    Згідно з указами, першим заступником і заступником голови Держприкордонслужби призначені Володимир Никифоренко і Вадим Ченчик.

    До слова, голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив, що у Державній прикордонній службі на 21% зменшено кількість генеральських посад.

    Дейнеко заявив, що в напрямку структурних змін у Держприкордонслужбі головні акценти зроблені на скороченні посад в управлінських ланках, виключенні дублювання функцій і структур, наближенні до європейських норм співвідношення органів управління й забезпечення підрозділів кордону.

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