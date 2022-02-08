У Маріїнському палаці стартували переговори Зеленського і Макрона

Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки за останні 24 роки

До Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

Головною темою перемовин має стати деескалація напруження, викликаного діями Росії поблизу українських кордонів. Сторони також мають обговорити подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

Як відомо, 8 лютого Макрон здійснює візит до України. Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.



