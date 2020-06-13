Сотні нових хворих щодня не зупиняють киян. Вражаюче відео з нічного клубу



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Скріншот з відео

Минулої доби у Києві зафіксували 72 людини з коронавірусом

Щодо громадянської відповідальності окремих представників бізнесу на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Сергій Іванов.

«Я вже розповідав вам про Русакова, відмороженого співвласника «Южный Берег Киева», розташованого на пляжі ландшафтного заказнику місцевого значення «Труханів острів», а також про його партнера, депутата Київської міськради Антона Дрепіна, який забезпечує «кришу» розважальному закладу на самозахопленій території», – написав Іванов.

На думку Іванова КМДА вже традиційно ігнорує оприлюднені раніше факти грубого порушення законодавства чи то через неуважність, чи то через байдужість, чи то через особисту зацікавленість.

«І зараз, коли пандемія набирає обертів, в країні – плюс 753 інфікованих за добу, і навіть президент сидить на самоізоляції, «Южный Берег Киева», смалить на повну. Мер Віталій Кличко щодня виступає перед киянами, обіцяючи вжити всіх заходів і погрожуючи посиленням карантину, але Дрепіну з Русаковим тупо на…ти на всі його заяви», – зауважив журналіст.

На сторінці «Южный Берег Киева», під анонсом заходу зазначено: «З обовязковим дотриманням санітарно-епідемічних норм». Ось відео сьогоднішньої ночі на «Южном Берегу Киева», з телеграм-каналу #Анядепозит.

Нагадаємо, за минулу добу у столиці зафіксували Covid-19 у 72 людини, а також 2 летальні випадки від коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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