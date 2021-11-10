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    Зеленський виступив із важливим закликом до українців (відео)

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    Очільник держави розказав про енергетичну безпеку та ситуацію на кордоні - Зеленський виступив із важливим закликом до українців (відео)
    Очільник держави розказав про енергетичну безпеку та ситуацію на кордоні
    Скріншот із відео

    Президент звернувся до громадян України: просить вакцинуватися

    Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook опублікував відеозвернення до українців. Глава держави закликав українців вакцинуватися від Covid-19, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби.

    «Що об’єднує 93% захворілих на Covid-19 в Україні? Всі вони – невакциновані. У скільки разів вакцинація знижує ризик смерті від «Дельта»-штаму коронавірусу? В 11. У Великій Британії та Німеччині від Covid-19 зараз помирає у 12 разів менше людей, ніж навесні... За минулі дві доби від Covid-19 померло понад півтори тисячі наших громадян», – наголосив Зеленський.

    Володимир Зеленський також акцентував увагу на готовності наших військових до будь-якого сценарію розвитку подій на кордонах України, ситуації з енергетичною безпекою держави та результатах сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони.

    Нагадаємо, раніше Зеленський назвав єдину альтернативу локдауну.


    Теги: Володимир Зеленський Facebook президент хвороби
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    Зеленський виступив із важливим закликом до українців (відео)