Зеленський виступив із важливим закликом до українців (відео)

Очільник держави розказав про енергетичну безпеку та ситуацію на кордоні

Президент звернувся до громадян України: просить вакцинуватися

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook опублікував відеозвернення до українців. Глава держави закликав українців вакцинуватися від Covid-19, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби.

«Що об’єднує 93% захворілих на Covid-19 в Україні? Всі вони – невакциновані. У скільки разів вакцинація знижує ризик смерті від «Дельта»-штаму коронавірусу? В 11. У Великій Британії та Німеччині від Covid-19 зараз помирає у 12 разів менше людей, ніж навесні... За минулі дві доби від Covid-19 померло понад півтори тисячі наших громадян», – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський також акцентував увагу на готовності наших військових до будь-якого сценарію розвитку подій на кордонах України, ситуації з енергетичною безпекою держави та результатах сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав єдину альтернативу локдауну.



