«Забороняли читати Facebook». Ексколега Зеленського викрив слабке місце президента (відео)

На думку актора студії «Квартал 95», Зеленський є дуже вразливою людиною

Чинний президент України Володимир Зеленський є настільки вразливим та настільки емоційно сприймає критику, що йому навіть забороняли переглядати соціальні мережі. Про це в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман розповів актор та гуморист студії «Квартал 95» Юрій Великий.

«Він дуже вразлива людина. І його секретар, Маша, коли приходила до нашого офісу (…) розповідала, що йому навіть забороняли читати Facebook, Youtube та інше», – зазначив актор.

Великий також заявив, що на його думку, основним мотивом критики в інтернеті є заздрість.

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«Є просто люди, у яких не виходить щось зробити і вони через це переживають», – вважає він.

За словами гумориста, сам він не може судити, наскільки хворобливо Зеленський реагує на критику, однак, йому відомо, що під час спілкування із іншим актором студії «Квартал 95», Євгеном Кошовим, чинний президент колись зробив йому зауваження щодо жартів команди «Кварталу» про себе.

«Він сказав: «Я розумію, що ви про мене повинні жартувати, але у вас іноді ці жарти у свинство переходять», – пояснив Великий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж.

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