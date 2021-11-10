  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Забороняли читати Facebook». Ексколега Зеленського викрив слабке місце президента (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Великий розповів, що Зеленський надзвичайно вразливий до критики - «Забороняли читати Facebook». Ексколега Зеленського викрив слабке місце президента (відео)
    Юрій Великий розповів, що Зеленський надзвичайно вразливий до критики
    фото: скріншот з відео

    На думку актора студії «Квартал 95», Зеленський є дуже вразливою людиною

    Чинний президент України Володимир Зеленський є настільки вразливим та настільки емоційно сприймає критику, що йому навіть забороняли переглядати соціальні мережі. Про це в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман розповів актор та гуморист студії «Квартал 95» Юрій Великий.

    «Він дуже вразлива людина. І його секретар, Маша, коли приходила до нашого офісу (…) розповідала, що йому навіть забороняли читати Facebook, Youtube та інше», – зазначив актор.

    Великий також заявив, що на його думку, основним мотивом критики в інтернеті є заздрість.

    Дивитися з 1 години 36 хвилини

    «Є просто люди, у яких не виходить щось зробити і вони через це переживають», – вважає він.

    За словами гумориста, сам він не може судити, наскільки хворобливо Зеленський реагує на критику, однак, йому відомо, що під час спілкування із іншим актором студії «Квартал 95», Євгеном Кошовим, чинний президент колись зробив йому зауваження щодо жартів команди «Кварталу» про себе.

    «Він сказав: «Я розумію, що ви про мене повинні жартувати, але у вас іноді ці жарти у свинство переходять», – пояснив Великий.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно показав, чим займався на вихідні та нарвався на критику соцмереж.

    Читайте також:
    Теги: Володимир Зеленський Facebook соціальні мережі президент Квартал 95
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Забороняли читати Facebook». Ексколега Зеленського викрив слабке місце президента (відео)