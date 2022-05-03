Макрон знову говорив із Путіним понад дві години

Путін через Макрона передав світові натяк: будуть санкції - у світі буде голод

Президент Франції Еммануель Макрон 3 травня вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. Як повідомляє Le Parisien, розмова, у якій йшлося про Україну, почалася близько опівдня і тривала понад дві години. Це перша розмова лідерів з 29 березня - після появи інформації про звірства російських військових у передмістях Києва та після переобрання Макрона на другий термін.

Як повідомляє пресслужба Кремля, лідер Франції торкнувся у телефонній розмові з Путіним теми загрози голоду.

Зокрема, Макрон висловив Путіну занепокоєння щодо проблеми забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

На що отримав відповідь, що загроза глобальної продовольчої безпеки спричинена насамперед санкційними заходами Заходу проти Росії, передає Кремль.

«У цьому контексті Володимир Путін підкреслив, що ситуація в цьому питанні ускладнена насамперед через санкційні заходи західних країн, і наголосив на важливості безперешкодного функціонування глобальної логістичної та транспортної інфраструктури», - повідомили в Кремлі.

Як вже відомо, Росія знову хоче створити штучний масовий голод в Україні. Окупанти вдаються до сталінських методів знищення українського народу.

Нагадаємо, Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції.

Раніше Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид. Перед цим Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

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