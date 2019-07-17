Президенту запропонували демілітаризувати крейсер «Україна»



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Крейсер «Україна» спустили на воду ще в 1990 році Фото: сайт президенту

Недобудований крейсер «Україна» може очікувати доля єдиного і також недобудованого українського авіаносця «Варяг

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївський суднобудівний завод, де обговорювалось питання недобудованого крейсеру «Україна».

Міністр оборони Степан Полторак повідомив президенту, що використовувати даний корабель як крейсер недоцільно. У тому числі і з-за того, що озброєння, яке на ньому встановлено, застаріло і випускалося тільки в Росії, повідомляє місцеве видання «Преступности.нет».

Також, за словами Полторака, ті завдання, які може виконувати крейсер, не актуальні для України: супровід авіаударних груп, їх підтримка і знищення ворожих цілей в умовах океану. Єдиний вихід - це провести демілітаризацію крейсера, зауважив міністр оборони.

Слід зауважити, що в березні 2017 року керівництво Миколаївської ОДА повідомило, що президент Петро Порошенко підписав указ про демілітаризацію та подальший продаж ракетного крейсера «Україна».

Зеленський під час зустрічі з працівниками заводу запитав їх, чи треба продавати крейсер, і отримав відповідь: «Звичайно».

Також обговорювалось питання добудови корабля «Корвет». Зеленський погодився з пропозицією Полторака закінчити роботи по зварюванню корпусу на Чорноморському суднобудівельному заводі (Миколаїв), після чого перевезти цей корпус на МСЗ де і закінчити роботи по будівництву корвета.

Крейсер «Україна» був закладений в 1984 році на замовлення ВМФ СРСР: тоді він носив назву «Адмірал флоту Радянського Союзу Лобов». Спущений на воду в 1990-му. 1 жовтня 1993 року, коли готовність крейсеру складала 75%, його передали Україні. У 1996 році будівництво припинено через відсутність фінансування. В 1998 році була друга спроба його добудувати – вдалось до 95% готовності. На початку нульових введення крейсера до складу ВМС визнали "недоцільним". В «Укроборонпромі» заявляли, що утримання крейсеру обходиться близько 15 млн грн в рік, але через нестачу грошей на утримання він просто гниє.