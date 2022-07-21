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    «Зернова угода». Туреччина назвала дату підписання

    &nbsp;Церемонія підписання угоди про експорт українського зерна пройде в Палаці Долмабахче - «Зернова угода». Туреччина назвала дату підписання
     Церемонія підписання угоди про експорт українського зерна пройде в Палаці Долмабахче
    фото із відкритих джерел

    Прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі

    У канцелярії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі. Про це повідомляє TRT Haber.

    Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, підписання відбудеться завтра за участю представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

    Також повідомляється, що церемонія пройде в стамбульському Палаці Долмабахче о 16:30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.

    За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.

    Варто зауважити, що політик Степан Хмара прокоментував угоду про експорт зерна, яку днями мають підписати у Туреччині і заявив, що відповідний документ - пастка для України. За словами Хмари, цією угодою влада України штовхає країну до поразки у війні.

    «П‘ята колона на чолі з регентом Зеленського Єрмаком штовхає Україну до поразки, через так зване розблокування українських портів для вивезення українського зерна за планом Кремля. Кремль намагається зупинити на кілька місяців будь-які удари по ЧФ (Чорноморський Флот) РФ і контрнаступ по звільненню територій українського півдня, захоплених РФ при злочинному сприянні Єрмака. Тепер Єрмак посадив Україну за стіл переговорів в Стамбулі з РФ, що за нинішних умов вже є злочином. Саме ці переговори практично утаємничені від українського суспільства. Україна негайно повинна припинити участь у цих переговорах і не підписувати жодного документу», - повідомив політик.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

    Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    «Зернова угода». Туреччина назвала дату підписання