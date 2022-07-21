Прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі

У канцелярії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі. Про це повідомляє TRT Haber.

Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, підписання відбудеться завтра за участю представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Також повідомляється, що церемонія пройде в стамбульському Палаці Долмабахче о 16:30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.

Варто зауважити, що політик Степан Хмара прокоментував угоду про експорт зерна, яку днями мають підписати у Туреччині і заявив, що відповідний документ - пастка для України. За словами Хмари, цією угодою влада України штовхає країну до поразки у війні.

«П‘ята колона на чолі з регентом Зеленського Єрмаком штовхає Україну до поразки, через так зване розблокування українських портів для вивезення українського зерна за планом Кремля. Кремль намагається зупинити на кілька місяців будь-які удари по ЧФ (Чорноморський Флот) РФ і контрнаступ по звільненню територій українського півдня, захоплених РФ при злочинному сприянні Єрмака. Тепер Єрмак посадив Україну за стіл переговорів в Стамбулі з РФ, що за нинішних умов вже є злочином. Саме ці переговори практично утаємничені від українського суспільства. Україна негайно повинна припинити участь у цих переговорах і не підписувати жодного документу», - повідомив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.