Журналіст «Схем» обурився, що Зеленський назвав його «хлопчиком»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмова Михайла Ткача і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента Фото: Piotr Andrusieczko

«Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - заявив після бесіди з президентом Михайло Ткач

Президент України Володимир Зеленський назвав «хлопчиком» журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача.

Про це розповів сам Ткач у Facebook.

За його словами, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня. Журналіст процитував коротку бесіду:

Зеленський: Де цей хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.

Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

«Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - додав Ткач.