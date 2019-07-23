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    Політика

    Журналіст «Схем» обурився, що Зеленський назвав його «хлопчиком»

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    <p>Розмова Михайла Ткача і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента</p> - Журналіст «Схем» обурився, що Зеленський назвав його «хлопчиком»

    Розмова Михайла Ткача і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента

    Фото: Piotr Andrusieczko

    «Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - заявив після бесіди з президентом Михайло Ткач

    Президент України Володимир Зеленський назвав «хлопчиком» журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача.

    Про це розповів сам Ткач у Facebook.

    За його словами, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня. Журналіст процитував коротку бесіду:

    Зеленський: Де цей хлопчик?

    Я: Я журналіст, а не хлопчик.

    Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

    Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.

    Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

    Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

    «Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - додав Ткач.

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