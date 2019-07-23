Журналіст «Схем» обурився, що Зеленський назвав його «хлопчиком»
Розмова Михайла Ткача і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента
Фото: Piotr Andrusieczko
«Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - заявив після бесіди з президентом Михайло Ткач
Президент України Володимир Зеленський назвав «хлопчиком» журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача.
Про це розповів сам Ткач у Facebook.
За його словами, розмова відбулася в Офісі президента 23 липня. Журналіст процитував коротку бесіду:
Зеленський: Де цей хлопчик?
Я: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?
Я: Хлопцем може. Хлопчиком — ні.
Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?
Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.
«Хтось певне забув як у Порошенка вимагав до себе поваги на стадіоні», - додав Ткач.