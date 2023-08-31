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Нардеп назвав чиновника, який стане наступним міністром оборони України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп назвав чиновника, який стане наступним міністром оборони України
Умеров секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим
фото з відкритих джерел

За інформацією нардепа Железняка, Резнікова на посту міністра оборони замінить голова Фонду держмайна Рустем Умєров

Народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Його має замінити голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умєров. Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков незабаром піде у відставку
Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков незабаром піде у відставку
фото: скріншот

«Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ», – зауважив Железняк.

Хто очолить при цьому ФДМУ, наразі невідомо. Нардеп додав, що про кадрові перестановки можуть оголосити у перший тиждень вересня.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров
Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Народився в 1982 році в місті Булунгур, Самаркандської області Узбецької РСР, в сім'ї вихідців з Алушти (Крим, Україна). Етнічний кримський татарин і мусульманин.

Умеров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Стипендіат за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США».

Диплом бакалавра за спеціальністю «Економіка» та магістра за спеціальністю «Фінанси» отримав у Національній академії управління.

Продовжив навчання в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського за спеціальністю «Інформатика та інформаційні технології».

Рустем Умеров почав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Голос».

Рустем Умєров
Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Секретар Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Зазначимо, 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Нагадаємо, чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

До прикладу, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Радіна відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Як повідомив Резніков, Міноборони не може нічого придбати без офіційного запиту від Генерального штабу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, ще одним чинником закупівель є наявність коштів з держбюджету, тобто асигнування. Як пояснив міністр, якщо одного з цих чинників немає, тоді не може бути закупівлі.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому ціну на куртки для ЗСУ було занижено
Теги: міністр Міноборони Фонд державного майна Олексій Резніков Рустем Умеров

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