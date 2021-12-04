В Україні за місяць число вакансій зросло на 18%

Найпопулярнішими в листопаді були вакансії для різноробочих

В Україні на ринку праці за останній місяць побільшало вакансій

За останній місяць осені у порівнянні з жовтнем в Україні на 18% зросла кількість вакансій на ринку праці. Про це розповіла керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна, пише Як пише «Обозреватель».

За її словами, найпопулярнішою спеціальністю в листопаді можна вважати різноробочого, а також складальників, вантажників, електриків і пакувальників.

«У жовтні найчастіше розміщували вакансії – пакувальник, комплектувальник, торговий представник зі своїм автомобілем, продавець-консультант, вантажник. У листопаді ситуація дещо змінилася, і роботодавці найчастіше пропонували роботу різноробочим, збирачам, вантажникам, електрикам і пакувальникам», – пояснила вона.

За її словами, найбільше здобувачі проявили активність у Харкові та Одесі – на 40% і 31% більше пошукових запитів відповідно. На 28% зросла їх кількість у Луцьку.

По всій країні в листопаді також зріс попит на водіїв, охоронців і мерчендайзерів – 25%, 23% і 18% відповідно.

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