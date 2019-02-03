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    Політика

    ЗМІ: зустріч з послами стала для Зеленського холодним душем

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    <p>Зеленський зізнавався послам, що має зустрітися із Путіним</p> <div></div> - ЗМІ: зустріч з послами стала для Зеленського холодним душем

    Зеленський зізнавався послам, що має зустрітися із Путіним

    Фото: Владимир Зеленский / Facebook

    Зеленський своїми відповідями засмутив дипломатів

    Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський наприкінці січня зустрівся із послами західних країн і не зміг виразно дати відповідь на питання, які цікавили дипломатів. Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на свої джерела.

    За даними ресурсу, зустріч відбулася з ініціативи послів у представництві Європейського союзу в Україні.

    «І це був холодний душ для нього, як розповідають самі дипломати. «Зе» взагалі не був готовий до предметної дискусії, сильно нервував. Особливо на нього «насідала» посол Франції Ізабель Дюмон з питанням про рішення проблеми Донбасу. Невизначеними відповідями на це та інші запитання він всіх засмутив і навіть збентежив. Коли він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним, посли у нього запитали - чи не боїться він, що Адміністрацію президента після цього спалять радикали?», - розповіло джерело в дипломатичних колах.

    Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.

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