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Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зниження мобілізаційного віку: нардеп повідомив, чи готує Рада законопроєкт
Федір Веніславський розповів чи буде зниження мобілізаційного віку
фото з відкритих джерел

Веніславський повідомив, чи розглядає Рада законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку

Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. Про це у коментарі РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський.

«Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років – ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема – не розглядається», – йдеться у заяві.

Нардеп додав, що також не розглядаються ідеї щодо примусової мобілізації жінок. За чинним на сьогодні правовим регулюванням жінки, які є військовозобовʼязаними, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.

«Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби – це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег», – зауважив Веніславський.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією.

Раніше речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський заявив, що мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає.

Як повідомлялося, понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

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Теги: мобілізація Федір Веніславський Верховна Рада Україна українці війна

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