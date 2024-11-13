Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента

Зеленський: «Потрібен детальний, доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла»

Українська влада активно працює за пунктами внутрішнього плану стійкості України – плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що України представила партнерам у плані перемоги. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави повідомив, що сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем Ради національної безпеки і оборони.

«Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає», – зазначив президент України.

Також Зеленський повідомив про доповідь Головкома Сирського. «Фронт, найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок», – зазначив президент.

Очільник держави подякував військовим підрозділам за стійкість і відзначив бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно: 24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-ма окрема єгерська, 102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО, 128-ма окрема гірсько-штурмова й 406-та окрема артилерійська бригади.

«Молодці, воїни!», – наголосив президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО Iris-T надійде в Україну до кінця 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент зауважив, що сьогодні провів телефонну розмову з Олафом Шольцом та подякував йому за двосторонню оборонну допомогу Німеччини.

До слова, 13 листопада, російська армія здійснила спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Частина окупантів була переодягнена у форму українських військових. Генштаб ЗСУ зауважив, що загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.