Головна Країна Політика
search button user button menu button

Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
Українська влада активно працює за пунктами внутрішнього плану стійкості України
скринот відео

Зеленський: «Потрібен детальний, доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла»

Українська влада активно працює за пунктами внутрішнього плану стійкості України – плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що України представила партнерам у плані перемоги. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський

Очільник держави повідомив, що сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем Ради національної безпеки і оборони.

«Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає», – зазначив президент України. 

Також Зеленський повідомив про доповідь Головкома Сирського. «Фронт, найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок», – зазначив президент. 

Очільник держави подякував  військовим підрозділам за стійкість і відзначив бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно:  24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-ма окрема єгерська, 102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО, 128-ма окрема гірсько-штурмова й 406-та окрема артилерійська бригади.

«Молодці, воїни!», – наголосив президент. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО Iris-T надійде в Україну до кінця 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент зауважив, що сьогодні провів телефонну розмову з Олафом Шольцом та подякував йому за двосторонню оборонну допомогу Німеччини.

До слова, 13 листопада, російська армія здійснила спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Частина окупантів була переодягнена у форму українських військових. Генштаб ЗСУ зауважив, що загалом росіяни залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вірити в перемогу потрібно, але безглуздо називати конкретні терміни»
Чому не варто прогнозувати, коли буде день Перемоги
22 жовтня, 19:15
Зеленський представив парламентарям план перемоги України, який складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
Експерт наголосив на необхідності змінити підходи до визначення прайс-кепів
Для ефективного імпорту електроенергії з ЄС необхідно врегулювати питання прайс-кепів – експерт
22 жовтня, 18:33
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс упевнений, що Україні для вступу в НАТО слід здолати корупцію
Міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО
19 жовтня, 16:37
Триває 976-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
26 жовтня, 08:15
«Дія» отримала нагороду за шлюб онлайн
«Дію» визнано одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time
30 жовтня, 19:29
Лиховій зауважив, що сьогодні в ЗСУ немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
6 листопада, 12:30
Блінкен розповів, коли КНДР вступить у війну проти ЗСУ
Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен
2 листопада, 03:45
За словами президента, українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів – від США, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно
ЗСУ стримують на Курщині 50-тисячну армію РФ: Зеленський звернувся до партнерів
11 листопада, 20:25

Політика

Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
Треба дотиснути Росію до чесного миру – звернення президента
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини
Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times
Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times
Україна проведе вибори навесні 2025 року? Подоляк відреагував на статтю The Economist
Україна проведе вибори навесні 2025 року? Подоляк відреагував на статтю The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
31K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
31K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
22K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
12K
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Новини

Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Сьогодні, 13:57
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua